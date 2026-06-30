El capitán Runy Callaú recibe este martes su última despedida

Familiares, amigos y allegados darán este martes el último adiós al capitán Runy Elvio Callaú Monasterio, quien falleció el pasado viernes en Brasil, donde recibía atención médica tras una larga lucha por las secuelas de un accidente cerebrovascular y un cáncer que comprometió gravemente su salud.

La inhumación se realizará a las 16:00 en el Parque Jardín La Guardia, ubicado en el kilómetro 13, luego del velatorio que se desarrolla en las Salas de Velación Las Misiones (Sala Manantial), donde seres queridos se reúnen para despedirlo.

Su esposa, Mary Luz Farfán, recordó con emoción la fortaleza y el optimismo que mantuvo durante su enfermedad.

"Él siempre decía que todo va a estar bien, me daba esa fuerza, y cuando yo regresaba del trabajo se ponía tan feliz y decía: 'Llegó mi amor'. Nos abrazábamos y disfrutábamos la vida a pesar de las limitaciones", expresó.

Contó que, tras el accidente cerebrovascular que estuvo a punto de costarle la vida, el capitán decidió afrontar cada jornada con gratitud.

"Después del derrame cerebral empezó a disfrutar la vida como una victoria. Decía: 'Gracias, Señor, por este día de vida'. Lo disfrutábamos con los niños y, aunque a veces tenía dolor, intentaba mejorar. Hicimos muchos tratamientos en diferentes lugares", relató.

Mary Luz también explicó que, posteriormente, le detectaron un tumor en el intestino grueso que hizo metástasis, provocando un progresivo deterioro de su estado de salud. "Él no sufrió, murió durmiendo porque fue muy bien atendido en Brasil", afirmó.

Al recordar el legado que deja como padre, destacó su paciencia y dedicación hacia su familia. "Runy era un padre bondadoso, paciente y positivo. Era muy cariñoso, llevaba a nuestro hijo a todos lados. Al ver que nuestro hijo oraba por su salud, se esforzaba cada vez más", manifestó.

Este martes, familiares y amigos acompañarán al capitán en su último recorrido, en una despedida marcada por el cariño y los recuerdos de quienes compartieron con él su vida.

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