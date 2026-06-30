Mary Luz Farfán: "Aún con discapacidad y baja visión, Runy siguió ayudando a todos"

Desde el Salón Velatorio Las Misiones, Mary Luz Farfán, esposa del capitán Runy Callaú brindó declaraciones exclusivas llenas de profundo sentimiento para recordar la calidad humana y el espíritu inquebrantable de su compañero de vida. En este sentido, expresó: “Agradecer al programa Que no me pierda, a todo el equipo que siempre tuvieron una amistad muy cercana con mi esposo, los amaba mucho; compartieron muchas misiones en el trabajo con Cecilia Bellido”.

Con una notable entereza, describió la esencia del rescatista como un hombre sumamente sencillo, con ojos llenos de amor, muy positivo, valiente de espíritu, fuerte y lleno de fe.

Al respecto, Farfán manifestó de forma conmovedora: “A pesar de las dolencias y enfermedades de base y hereditarias, él siempre estaba dedicado a ayudar, al riesgo, en los turbiones, las inundaciones, rescates en selva; un hombre que amo porque su alma vive, solo su casita está descansando”.

Un legado que superó las limitaciones físicas

La viuda también hizo hincapié en que las secuelas médicas que aquejaban al capitán nunca lograron frenar su profunda vocación de servicio hacia la sociedad boliviana.

“Vive en cada corazón que él tocó con esas fuerzas y ánimos; aún con discapacidad y baja visión siguió ayudando, siguió asesorando, dando capacitaciones a jóvenes y niños”, relató con orgullo antes de concluir con resignación que Dios tiene un tiempo para cada persona, y el de él ya se cumplió.

El retorno del héroe tras su batalla médica

En horas de la tarde de hoy, retornó el cuerpo sin vida del líder de la Fundación de Salvamento y Rescate (FUNSAR), el cual fue repatriado desde la república de Brasil. El féretro arribó al Aeropuerto Internacional Viru Viru a las 4 de la tarde de este jueves, donde una comitiva de bomberos, rescatistas y familiares lo recibió con los máximos honores.

El histórico voluntario y exdiputado nacional se encontraba en territorio brasileño junto a su esposa buscando un tratamiento especializado para contrarrestar las graves secuelas de un Accidente Cerebrovascular (ACV) sufrido en 2021. Lamentablemente, tras casi cuarenta años dedicados enteramente a la atención de emergencias en el país, se terminó confirmando su deceso en el vecino país.

Mira la programación en Red Uno Play