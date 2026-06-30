Tras denuncia, ANH confirma desvío de 24 mil litros de diésel

Una denuncia presentada por presuntas irregularidades en un carguío de diésel derivó en un descubrimiento mayor, y permitió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) detectar el desvío de una cisterna con 24.000 litros de diésel que debía abastecer a una estación de servicio en Cotoca. El operativo sorprendió a los implicados cuando presuntamente realizaban el trasvase del combustible.

El director general de Comercialización y Redes de Gas de la ANH, Carlos Aguirre, explicó que la institución realiza un seguimiento permanente a todas las cisternas que salen de las plantas de almacenamiento de YPFB mediante dispositivos de geolocalización; sin embargo, en esta ocasión las alarmas saltaron con mayor rapidez tras la denuncia.

"Nosotros como ANH hacemos el seguimiento de todas las cisternas que salen de planta, en este caso desde la planta de Palmasola y que tenía como destino Cotoca; recibimos la denuncia y determinamos que la cisterna se desvía y va a un canchón y es ahí que hacemos la denuncia a las instancias correspondientes", afirmó la autoridad.

Aguirre explicó que el control comienza incluso antes de que las cisternas abandonen la planta de despacho y que uno de los requisitos para autorizar la carga es que el vehículo esté registrado y mantenga activo su sistema de rastreo.

"Todas las cisternas que hacen este trabajo de llevar combustible a las estaciones de servicio tienen que cumplir con la ANH, dos temas: estar registrados en nuestro sistema y segundo tener el dispositivo GPS con el cual hacemos el seguimiento y con esta herramienta determinamos que hubo desvío de la ruta de la cisterna", señaló.

Según la ANH, la denuncia fue recibida el sábado 27 de junio. Tras ello, personal de la distrital Santa Cruz se trasladó hasta la estación de servicio para verificar la situación y constató que la cisterna nunca llegó al punto donde debía descargar el combustible.

Tras el operativo dos personas fueron aprehendidas; además que la estación de servicio también es objeto de investigación para establecer si existió algún grado de participación en el hecho.

Finalmente, la autoridad reconoció que la ANH trabaja en reforzar sus mecanismos de fiscalización para evitar que este tipo de hechos vuelva a ocurrir.

"Lastimosamente estas redes de corrupción buscan la forma de vulnerar el sistema, pero sí estamos mejorando los mecanismos de control y la articulación con las otras instituciones para destapar estos casos", concluyó Aguirre.

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