“No está el conductor”: vehículo cayó a un canal de drenaje en la zona del Nuevo Abasto

Un vehículo tipo taxi cayó la mañana de este martes a un canal de drenaje en la zona del mercado Nuevo Abasto, sobre el octavo anillo de la zona sur de Santa Cruz de la Sierra. El conductor abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades y, de manera preliminar, no se reportaron personas heridas.

Personal de Tránsito se trasladó hasta el lugar para realizar el levantamiento del motorizado con el apoyo de una grúa e iniciar las investigaciones que permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Consultado sobre el paradero del conductor, el oficial de Tránsito indicó que aún no fue localizado.

“No está el conductor. Vamos a investigar; mientras tanto, vamos a secuestrar el vehículo y será trasladado a Tránsito de la Radial 17 y Medio”, señaló el uniformado.

Respecto a la cantidad de ocupantes que viajaban en el motorizado, el efectivo policial explicó que esa información todavía no ha sido confirmada.

“No sabemos nada. Según la gente, estaba solo”, respondió.

Ante la consulta sobre si el exceso de velocidad pudo haber provocado el accidente, el oficial manifestó que esa es una de las hipótesis que se investigan.

“Puede ser exceso de velocidad”, indicó.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho dejó únicamente daños materiales. Sin embargo, la Policía continúa recabando declaraciones de testigos y revisará cámaras de seguridad instaladas en la zona para esclarecer cómo el taxi terminó dentro del canal de drenaje y determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, se desconoce el paradero del conductor y no existe un reporte oficial sobre posibles ocupantes del vehículo.

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