Cámaras captan a pareja disfrazada en otro robo a departamentos en Cochabamba

Un nuevo caso de robo en un edificio de la zona norte de Cochabamba salió a la luz luego de que se conociera el asalto a tres departamentos en Sarcobamba. Las víctimas aseguran que se trata de los mismos delincuentes debido a las similitudes en la forma de operar y a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió el pasado 20 de junio, cerca de las 13:30, cuando una pareja ingresó a un edificio residencial y robó al menos dos departamentos. Según los propietarios, los antisociales planificaron cuidadosamente el golpe y vulneraron tanto el acceso principal como las chapas digitales de los inmuebles.

Un plan cuidadosamente ejecutado

De acuerdo con el relato de una de las víctimas, la mujer ingresó primero al edificio y recorrió los pisos tocando los timbres para verificar qué departamentos estaban vacíos. Mientras tanto, su cómplice permanecía atento al sonido del intercomunicador hasta identificar los inmuebles sin ocupantes.

Una vez seleccionado el departamento, los delincuentes forzaron la chapa digital e ingresaron para sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor. Antes de retirarse, cubrieron el lector biométrico con un aditamento para impedir que el sistema enviara una alerta al teléfono celular de los propietarios.

La víctima denunció que los ladrones se llevaron un monto importante de dinero, ahorros en dólares, joyas familiares y objetos personales, además de forzar muebles con llave en busca de más pertenencias.

Disfraces y conocimientos del sistema de seguridad

Las cámaras de vigilancia muestran que el hombre utilizaba una barba postiza, una aparente nariz falsa, lentes oscuros, sombrero y una gabardina para ocultar su identidad, mientras que la mujer llevaba sombrero y barbijo.

Además, los propietarios sospechan que los delincuentes conocían el funcionamiento del sistema de seguridad del edificio, ya que habrían utilizado un código para vulnerar el acceso biométrico e ingresar sin levantar sospechas.

Similar al robo en Sarcobamba

El caso presenta coincidencias con el robo registrado el 28 de junio en un edificio de la zona de Sarcobamba, donde una pareja disfrazada ingresó al inmueble y saqueó tres departamentos en menos de dos horas.

Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en ambos hechos los delincuentes violentaron las puertas de ingreso, revisaron los dormitorios y sustrajeron principalmente dinero, joyas y objetos de valor.

Las víctimas del primer caso consideran que se trata de la misma pareja de antisociales y piden a la Policía acelerar las investigaciones para identificarlos y evitar que continúen cometiendo robos en edificios de la ciudad.

Investigación en curso

La denuncia fue presentada ante la EPI Norte y la Felcc continúa recolectando imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan identificar y capturar a los responsables, quienes permanecen prófugos.

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