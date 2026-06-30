Al estilo "película": Ladrones disfrazados con pelucas y barbas postizas roban tres departamentos en Cochabamba

En un audaz y planificado golpe que parece sacado de una ficción, una pareja de delincuentes perpetró un robo agravado el pasado domingo 28 de junio en un edificio residencial de la zona de Sarcobamba, en el norte de la ciudad. Los antisociales lograron vulnerar la seguridad del inmueble y saquear tres departamentos en menos de dos horas, utilizando disfraces para evitar ser reconocidos.

De acuerdo con el informe oficial, el robo ocurrió por la tarde, entre las 13:00 y las 14:30, un horario estratégico en el que los ladrones estudiaron los movimientos de los habitantes y aprovecharon la ausencia de los propietarios. El desastre fue descubierto a las 15:10, cuando las víctimas retornaron a sus hogares y encontraron sus habitaciones en completo desorden.

Captados en video: El modus operandi

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, detalló que gracias a las cámaras de seguridad del edificio se pudo identificar las maniobras de los delincuentes, quienes resultaron ser un hombre y una mujer con rasgos alterados intencionalmente.

"Se puede verificar que son dos personas que ingresan a dicho edificio, aparentemente un varón y una mujer. Ambos se encuentran utilizando diferentes implementos y elementos que impiden su reconocimiento, como ser pelucas y una barba postiza", informó el jefe policial.

Las imágenes revelan además que no hubo necesidad de forzar el acceso principal. El sospechoso varón se acercó inicialmente simulando que iba a utilizar el intercomunicador. Segundos después, empleando una llave que ya tenía en su poder, abrió la puerta principal. Posteriormente, ingresó su cómplice (la mujer con peluca) y juntos subieron hacia los objetivos.

Puertas violentadas y cuantioso botín

Una vez dentro de la estructura, ubicada entre la avenida Melchor Pérez de Olguín y la avenida Demetrio Canelas, los delincuentes procedieron a violentar las puertas principales de tres departamentos específicos.

"Ingresan violentando las puertas principales, luego van a los dormitorios, donde logran sustraer diferentes bienes, como ser joyas, dinero y equipos especializados, y posteriormente se retiran", añadió Vera. Los antisociales lograron evadir la vigilancia del condominio y se dieron a la fuga con el cuantioso botín.

Actualmente, la pareja de delincuentes se encuentra prófuga. Efectivos de la Felcc han intensificado las labores de inteligencia para dar con su paradero y proceder a su aprehensión. Las autoridades señalaron que se encuentran en pleno proceso de recolección y análisis de más grabaciones de cámaras de seguridad de los negocios y viviendas colindantes para reconstruir la ruta de escape que utilizaron los ladrones.

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