Rituales de brujería y pintura negra: Los extraños detalles tras el hallazgo de un cráneo en K'ara K'ara

Nuevos y escabrosos detalles emergen tras el macabro hallazgo de un cráneo humano en la zona sur de la ciudad. Lo que comenzó como una jornada de limpieza comunal para los vecinos de la OTB Los Pinos, en el sector de K'ara K'ara, se ha transformado en una investigación policial rodeada de misterio, sospechas de esoterismo y elementos que apuntan a presuntos rituales de brujería.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el personal de la División Homicidios se constituyó en el lugar aproximadamente a las 10:30 de la mañana para proceder al levantamiento legal de los restos óseos. Al llegar, los peritos se toparon con una escena particular.

"Se verificó que se trata de restos óseos, un cráneo que estaría pintado de un color negro, y alrededor del mismo se encontró una lata de cerveza, así como restos de parafina que corresponden a una vela", detalló la autoridad policial.

La hipótesis de los vecinos: ¿Un trabajo de brujería?

El hallazgo entre matorrales y espinas, sumado a la tonalidad oscura del hueso y los objetos circundantes, encendió las alarmas entre los habitantes de la zona. Los vecinos no tardaron en señalar que las características de la escena coinciden fuertemente con prácticas de brujería o ritos oscuros.

Investigación en manos del IDIF

Tras la intervención inicial de los efectivos de la EPI Sur y de la Felcc, los restos fueron remitidos de inmediato al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Las pericias pertinentes buscarán determinar:

La data de la muerte (el tiempo que los restos llevan incorpóreos).

La posible identidad de la víctima.

Si el cráneo proviene de una exhumación ilegal o cementerio clandestino para fines rituales.

De momento, el caso se mantiene bajo una estricta investigación técnica y científica para esclarecer a quién pertenecían estos restos y cómo llegaron a parar a los matorrales de K'ara K'ara.

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