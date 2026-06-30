"Era un niño inocente y estudiante": exigen justicia por la muerte de menor agredido en el Plan 3000

La muerte de Junior Brandon Mamani, de 15 años, ha generado indignación y pedidos de justicia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El adolescente falleció luego de permanecer internado en terapia intensiva tras ser brutalmente agredido por un grupo de personas en el barrio Villa Paraíso, ubicado en la zona del Plan 3000.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió la noche del pasado jueves, cuando el menor habría sido confundido con un delincuente y posteriormente golpeado por varias personas. A raíz de las graves lesiones sufridas, fue trasladado a un centro médico, donde permaneció internado hasta que finalmente perdió la vida.

Mientras la Policía continúa con las investigaciones, familiares, vecinos y allegados de la víctima llegaron hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para realizar una protesta exigiendo justicia y la aprehensión de todos los responsables.

Una vecina que acompaña a la familia relató que identificaron a los presuntos agresores y acudieron al lugar donde ocurrió el hecho.

"Llegamos al domicilio donde ocurrió el hecho y las personas que lo golpearon estaban felices en su casa. Llamamos a la Policía y dos personas fueron aprehendidas, mientras otras dos se fugaron. Nosotros fuimos con pruebas contundentes para que esas personas paguen por la muerte del menor de 15 años", manifestó.

Los familiares también expresaron su molestia por la situación jurídica de uno de los implicados, quien habría recuperado su libertad tras el pago de una fianza de 30 mil bolivianos, decisión que consideran injusta.

"Queremos justicia para este joven. Él no merecía morir así; era un niño inocente y estudiante", señalaron durante la protesta.

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