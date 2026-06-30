Este 6 de julio arrancan las vacaciones de invierno: ¿qué recomiendan los maestros?

El descanso pedagógico de invierno comenzará el 6 de julio y se extenderá hasta el 17 de julio, periodo en el que más de un millón de estudiantes del país dejarán temporalmente las aulas.

Ante el inicio de las vacaciones, el dirigente del Magisterio Urbano de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, recomendó a los padres de familia aprovechar estas dos semanas para fortalecer la convivencia familiar, promover actividades recreativas y cuidar la salud de los menores.

Chávez informó que durante esta semana las unidades educativas concluirán el avance de contenidos en todos los niveles, desde inicial hasta secundaria, además de educación especial, alternativa e institutos técnicos tecnológicos, para dar paso al receso escolar programado en el calendario educativo.

El representante del magisterio señaló que las vacaciones deben servir para que los estudiantes descansen de la rutina escolar y compartan tiempo de calidad con sus familias, evitando el uso excesivo del celular y los videojuegos.

"Lo importante es que pasen tiempo de calidad con la familia, dejar un poco el celular y aprovechar este tiempo para realizar actividades recreativas y compartir con sus seres queridos", manifestó.

Asimismo, indicó que, si bien la normativa no prohíbe expresamente asignar tareas durante el receso, considera que los docentes deberían evitar hacerlo para que el descanso cumpla su verdadero objetivo.

En materia de salud, recomendó a los padres aprovechar las vacaciones para completar el esquema de vacunación de los estudiantes y realizar controles médicos preventivos, debido al incremento de enfermedades respiratorias durante la temporada de bajas temperaturas.

Respecto a una posible ampliación del descanso pedagógico, explicó que esa decisión dependerá de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas y sanitarias de acuerdo con las condiciones climáticas.

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