Transportistas de Cochabamba trabajan solo 2 o 3 días por semana por falta de combustible

El representante del transporte pesado federado en Cochabamba, Juan Quispe, denunció que el sector continúa afectado por las largas filas para la carga de diésel y gasolina, lo que impide el desarrollo normal de sus actividades y genera pérdidas económicas.

“Continuamos con este problema, no podemos operar con normalidad. Generamos bastante perjuicio para nuestro sector y no podemos contribuir al Estado”, señaló. Quispe explicó que la escasez de diésel es uno de los principales problemas, ya que sin este insumo los vehículos no pueden operar.

“Hoy estamos tardando hasta 72 horas para cargar diésel, en el mejor de los casos. Eso significa que en una semana solo trabajamos dos o tres días y el resto del tiempo lo pasamos haciendo fila”, afirmó.

El dirigente añadió que las filas se registran en todo el país, tanto en el occidente como en el oriente, pese a los compromisos de regularización anunciados por las autoridades.

Impacto económico y reducción de operaciones

El representante del sector advirtió que la situación ya está generando efectos económicos, debido a que algunas empresas optan por contratar otros operadores de transporte. “Si esto continúa, habrá una crisis económica porque el transporte mueve el agro, la industria y el comercio”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó los anuncios oficiales de solución inmediata al problema. “Nos dicen que mañana o pasado se solucionará, pero eso nunca ocurre. Hay improvisación y eso genera confusión”, indicó.

Riesgos y robos en las filas

Quispe también denunció que los transportistas están expuestos a robos mientras esperan abastecerse de combustible, ya que muchos deben pernoctar en las estaciones de servicio.

“Muchos transportistas duermen o hacen vigilia en las estaciones de servicio porque les roban autopartes o la carga. No podemos descansar y eso incluso genera accidentes”, alertó.

De acuerdo con datos en el departamento de Cochabamba, las largas filas para la carga de gasolina y diésel continúan en distintas estaciones de servicio. En varios surtidores, los conductores llegan a esperar hasta tres días para abastecerse, incluso durmiendo dentro de sus vehículos para no perder su turno.

En medio de este panorama, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reactivó ayer el transporte ferroviario de combustibles con la llegada de un cargamento de un millón de litros de gasolina a la Refinería Guillermo Elder Bell, en Palmasola, Santa Cruz.

La estatal petrolera informó que este sistema de transporte por tren no se utilizaba desde hace más de tres años y forma parte de una estrategia para fortalecer el abastecimiento y optimizar los costos logísticos en el país.

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