Vecinos denuncian presunto avasallamiento en área verde de Los Almendros de La Paz

Vecinos de la urbanización Los Almendros, en la zona Sur de La Paz, denunciaron un presunto avasallamiento de un área verde luego de que un grupo de personas ingresara al predio, instalara carpas y comenzara a cercar el terreno con maquinaria y materiales de construcción.

Los habitantes expresaron su preocupación al asegurar que las personas permanecieron durante la noche en el lugar y que no portaban distintivos que los identifiquen como trabajadores municipales.

Denuncia por avasalladores

Una familiar de los presuntos propietarios sostuvo que el ingreso ocurrió de forma repentina y aprovechando que la familia atravesaba un duelo, por lo que pidió esclarecer la situación legal del predio.

Por su parte, la Alcaldía de La Paz afirmó que la intervención corresponde a la recuperación de un espacio municipal. El director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, señaló que la presencia del municipio busca evitar la pérdida de áreas públicas y garantizar su resguardo.

“Creemos que es la forma más eficiente de no continuar perdiendo este tipo de áreas que pertenecen al municipio”, afirmó.

La subalcaldesa de la zona Sur informó que el terreno será destinado a la construcción de una cancha deportiva y un espacio recreativo para los vecinos, como parte de los proyectos municipales.

Construcción observada

Entretanto, la Alcaldía de Palca también intervino en el lugar y colocó una notificación de “construcción observada”, mientras continúan las inspecciones para determinar la situación jurídica del predio.

Hasta la mañana de este martes, las personas asentadas en el lugar permanecían en el terreno y no brindaron declaraciones a la prensa. Los vecinos esperan un pronunciamiento definitivo de las autoridades para definir el destino del espacio y evitar nuevos conflictos.

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