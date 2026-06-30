EE.UU. endurece el caso Marset: ahora lo acusa de narcoterrorismo y arriesga cadena perpetua

Según informó el medio paraguayo ABC, la Justicia de Estados Unidos endureció la acusación contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset al incorporar los delitos federales de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. La ampliación de cargos, basada en información difundida por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), fortalece el caso en su contra y lo expone a una eventual condena de cadena perpetua.

El cambio en la estrategia de la Fiscalía se conoció pocos días después de que Marset enviara una carta manuscrita a un juez federal. En ella se declaró inocente y denunció que agentes estadounidenses habrían presionado a su madre para obtener las claves de acceso a una billetera de criptomonedas que, según él, contiene alrededor de cuatro millones de USDT.

Los cuatro cargos que enfrenta Marset

Con la nueva acusación, la Fiscalía de Estados Unidos atribuye a Marset cuatro delitos:

Conspiración para cometer narcoterrorismo.

Conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación bajo jurisdicción estadounidense.

Conspiración para el lavado de dinero.

Lavado de dinero.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, Marset dirigía el denominado "Primer Cártel Uruguayo", una organización criminal que operaba en Sudamérica y coordinaba el envío de toneladas de cocaína hacia distintos mercados internacionales, especialmente Europa.

¿Por qué el cargo de narcoterrorismo?

La nueva imputación sitúa el expediente de Marset en una de las categorías penales más severas del sistema judicial estadounidense. Los fiscales sostienen que, entre 2018 y marzo de 2026, el uruguayo fabricó y distribuyó cocaína mientras brindaba apoyo material, de manera consciente, a una organización terrorista global, identificada por la propia acusación como la estructura criminal que él mismo dirigía.

El endurecimiento del proceso también responde a una nueva política de Washington. En enero de 2025, la Casa Blanca instruyó a sus agencias de seguridad a catalogar a determinados cárteles transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, con el objetivo de facilitar sanciones económicas, bloqueos financieros y penas más severas para sus integrantes.

El presunto vínculo con el Clan del Golfo

La investigación sostiene que, en junio de 2024, Marset coordinó con un integrante del Clan del Golfo de Colombia el envío de 1.700 kilogramos de cocaína en una lancha rápida con destino a Costa Rica.

Sin embargo, la operación fue frustrada cuando la Armada colombiana interceptó la embarcación en el mar Caribe. Durante la persecución, los tripulantes arrojaron gran parte de la carga al agua, aunque las autoridades lograron recuperar 1.653 kilogramos de cocaína.

Paraguay aparece en la investigación por lavado de dinero

El expediente también menciona operaciones financieras realizadas desde Paraguay. Según la Fiscalía, Federico Santoro Vassallo, inicialmente procesado junto con Marset, desempeñó un papel clave en el movimiento de las ganancias del narcotráfico.

Santoro se declaró culpable ante la justicia estadounidense en marzo de este año y fue condenado a 15 años de prisión.

Los investigadores sostienen que Santoro y otro operador financiero radicado en Paraguay movilizaban el dinero mediante entregas masivas de efectivo, criptomonedas y transferencias bancarias internacionales.

Como ejemplo, la acusación cita una transferencia de 31.800 dólares procedentes del narcotráfico enviada desde un banco de Portugal a un proveedor logístico en China. La operación pasó por un banco corresponsal de Bank of America, en el estado de Virginia, elemento que la Fiscalía considera suficiente para sustentar la competencia de ese tribunal.

La defensa busca anular parte de la acusación

Frente al avance del proceso, el abogado defensor Robert Feitel solicitó al tribunal desestimar el cargo de conspiración para el lavado de dinero. Su principal argumento es que la Fiscalía no logró demostrar un vínculo jurídico suficiente entre las operaciones financieras investigadas y el Distrito Este de Virginia, donde se desarrolla el juicio.

Sebastián Marset, por quien el Gobierno de Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa de hasta dos millones de dólares, fue capturado en Bolivia en marzo de este año, tras permanecer varios años prófugo de la justicia internacional. Posteriormente fue extraditado a territorio estadounidense, donde ahora enfrenta uno de los procesos penales más complejos y severos de su trayectoria criminal.

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