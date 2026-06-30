El Real Madrid y Florentino Pérez donan 2 millones de euros para los damnificados por los terremotos en Venezuela

En un gesto de profunda solidaridad y humanidad, el Real Madrid C.F. y su presidente, Florentino Pérez, han anunciado una donación conjunta de 2 millones de euros para apoyar a las víctimas y damnificados del devastador terremoto que ha azotado recientemente a Venezuela.

La aportación se divide en partes iguales: el club blanco destinará un millón de euros, mientras que el presidente Florentino Pérez aportará de forma personal otro millón de euros (el total equivale a unos 2,28 millones de dólares).

Alianza con la Cruz Roja

A través de la Fundación Real Madrid, la entidad deportiva ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos en colaboración directa con la Cruz Roja. El objetivo prioritario de esta iniciativa es canalizar ayuda humanitaria inmediata a las familias afectadas y asistir en las labores de emergencia en las zonas más golpeadas por los sismos.

Mediante un comunicado oficial, el club merengue expresó su pesar y cercanía con el país de América del Sur:

"Desde el Real Madrid queremos mostrar todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles."

La Fundación Real Madrid y la Cruz Roja han habilitado un canal oficial para que aficionados y ciudadanos de todo el mundo puedan sumarse a esta causa solidaria.

Enlace oficial para donaciones: cercadeti.cruzroja.es/fundacionrealmadridvenezuela

Con esta histórica respuesta, el mundo del fútbol vuelve a demostrar su capacidad de liderazgo ante las crisis globales, tendiendo un puente de esperanza hacia el pueblo venezolano en su momento de mayor necesidad.

Publicación del Real Madrid.

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