Frontera con Bolivia: Brasil incauta insumos suficientes para fabricar 22 toneladas de cocaína

Las autoridades de la República Federativa del Brasil asestaron un golpe millonario a las redes del narcotráfico transnacional que operan en los límites fronterizos con Bolivia. En una operación conjunta de alta complejidad, la Receita Federal y la Policía Federal interceptaron un cargamento de 11 toneladas de acetato de etilo, un precursor químico esencial utilizado para la purificación y fabricación de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con los informes oficiales de inteligencia, la cantidad secuestrada posee el potencial logístico para producir aproximadamente 22 toneladas de clorhidrato de cocaína de alta pureza destinadas al mercado de consumo internacional. Los traficantes suelen emplear una proporción de un litro de este químico por cada dos kilogramos de droga refinada, según informa el portal g1.com.

Intervención por documentación falsa

La histórica incautación se ejecutó en la ciudad de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, región colindante con el territorio boliviano. El operativo, que contó además con el soporte táctico del Ejército Brasileño y la Marina de Brasil, se activó tras identificar graves irregularidades en la nota fiscal y la documentación de transporte de un camión de alto tonelaje.

El control: Al momento de la fiscalización, los agentes constataron que el producto químico real que cargaba el camión no guardaba correspondencia alguna con la descripción legal informada en los papeles de aduana.

Detención: Tanto el chofer del motorizado como el vehículo pesado fueron puestos de inmediato a disposición de la Policía Federal de Brasil para profundizar las investigaciones sobre delincuencia organizada.

Ropa falsificada en el punto de descarga

La operación antidroga no terminó en las carreteras. Al realizar el seguimiento institucional y trasladarse hasta el almacén donde la carga ilícita pretendía ser depositada, los agentes fronterizos descubrieron otro cargamento clandestino consistente en 10 toneladas de prendas de vestir falsificadas. Toda la mercadería textil de contrabando fue decomisada y trasladada a los depósitos de la Receita Federal para su posterior destrucción o procesamiento legal.

Para el gobierno del vecino país, el control riguroso de precursores químicos representa una de las estrategias más efectivas para desmantelar las fábricas de cristalización de droga en la región, obstaculizando el proceso que transforma la pasta base en clorhidrato. Las autoridades brasileñas advirtieron que los controles combinados continuarán rigurosamente en toda la franja fronteriza compartida con Bolivia, considerada históricamente como una ruta estratégica para el tráfico transnacional de sustancias controladas.

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