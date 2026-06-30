Sebastián Marset cara a cara con la justicia de EEUU este 1 de julio

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset comparecerá este martes 1 de julio de 2026 ante un juez del Tribunal de Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, en una audiencia considerada decisiva para el desarrollo de su proceso judicial.

La diligencia está programada para las 10:00 de la mañana (hora local) y fue aplazada en varias oportunidades para que el nuevo equipo de abogados del acusado pudiera analizar el expediente y preparar su estrategia de defensa.

En las horas previas a la audiencia, el caso dio un giro significativo tras el endurecimiento de las acusaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense.

Además de los cargos por lavado de dinero, Marset ahora enfrenta imputaciones por narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína, delitos que elevan la pena máxima a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

Sebastián Marset capturado en Bolivia.

Otro de los cambios más relevantes es la renovación de su defensa legal. Marset apartó a sus anteriores abogados, Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Jean Rossi, y solicitó al juez Rossie Alston Jr. que autorice la incorporación de un nuevo equipo jurídico para asumir su representación.

A este complejo escenario se suman las denuncias realizadas por el propio Marset. En una carta manuscrita enviada al juez, el uruguayo se declaró inocente y aseguró que fue víctima de supuestas arbitrariedades durante su traslado desde Bolivia hacia Estados Unidos.

Asimismo, afirmó que agentes de la DEA intentaron presionarlo para que entregara el acceso a billeteras de criptomonedas que, según su versión, contienen alrededor de cuatro millones de USDT, una acusación que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses.

La audiencia de este martes será determinante para definir los próximos pasos del proceso y podría marcar el rumbo de uno de los casos de narcotráfico más relevantes que actualmente enfrenta la justicia de Estados Unidos.

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