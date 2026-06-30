Una mujer perdió la vida la noche del lunes tras ser atacada por su expareja en un hecho violento ocurrido en el municipio de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz. El agresor, quien habría llegado desde Cochabamba, ingresó al domicilio de la víctima y la agredió con un arma blanca, provocándole heridas en el cuello y en los brazos, para luego prender fuego en el lugar.

En el ataque también resultó herido un menor de edad, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 25% de su cuerpo, afectando sus extremidades. Tanto el niño como el agresor presentan quemaduras de consideración y fueron evacuados a centros médicos, donde permanecen internados bajo observación.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho estaría vinculado a un presunto caso de celos, pese a que la pareja se encontraba separada desde hace aproximadamente una semana. Según reportes, el hombre habría llegado de manera repentina al domicilio antes de perpetrar la agresión.

Asimismo, se conoció de manera preliminar que la víctima habría sido candidata a la Alcaldía de Santa Rosa del Sara.

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