Diprove alerta que bandas ahora ingresan vehículos robados desde Perú

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) advirtió que organizaciones delictivas modificaron sus rutas de ingreso de vehículos robados hacia Bolivia y ahora utilizan principalmente la frontera con Perú, luego del fortalecimiento de los controles binacionales con Chile.

Operativos exitosos

El director nacional de Diprove, Pavel Tovar, informó que recientemente fue recuperada en Cochabamba una vagoneta Mercedes Benz modelo 2021, valuada en más de $us 100.000, que había sido robada en Perú y ya contaba con placas bolivianas.

La autoridad explicó que el operativo fue posible gracias al intercambio de información con la Policía peruana y al seguimiento mediante sistema GPS, lo que permitió rastrear el vehículo por distintos departamentos hasta lograr su ubicación.

Además, señaló que la institución también desarticuló bandas dedicadas al robo de motocicletas y vehículos en Santa Cruz, Beni y Pando, además de mantener un trabajo permanente con autoridades chilenas para recuperar motorizados robados.

Trabajo conjunto de Bolivia y Chile

Según informó Tovar, Bolivia y Chile desarrollan reuniones periódicas de coordinación y anunció que próximamente se realizará la entrega de entre 15 y 20 vehículos recuperados a sus propietarios en el vecino país.

Asimismo, recomendó a la población verificar la legalidad de cualquier motorizado antes de concretar una compra y acudir a Diprove para la inspección correspondiente.

"Tráiganlo a Diprove, nosotros verificamos si el vehículo es legal o si fue robado", afirmó Tobar.

La autoridad también pidió desconfiar de personas que ofrecen recuperar vehículos robados a cambio de dinero y exhortó a denunciar estos casos ante la Policía para evitar estafas.

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