Justicia presiona por más presupuesto y advierte con paralizar actividades

El Órgano Judicial anunció que agotará una última instancia de diálogo con los órganos Ejecutivo y Legislativo antes de asumir un paro indefinido escalonado a nivel nacional, como medida de presión para exigir una solución a la crisis presupuestaria que atraviesa la administración de justicia.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se enviarán notas formales al presidente del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional para solicitar reuniones institucionales en la ciudad de Sucre.

“Se le va a enviar una nota al Presidente para que con todo su gabinete pueda recibir a esta comisión del Órgano Judicial (...) En caso de que estas dos situaciones institucionales no sean atendidas, se ha determinado que la justicia también va a parar en el país”, afirmó Saucedo.

La autoridad cuestionó que las demandas del sistema judicial no sean atendidas con la misma rapidez que otros sectores movilizados.

“Los que respetamos el Estado de derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos, pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, sostuvo.

El anuncio generó reacciones desde el oficialismo. La diputada Claudia Bilbao criticó la medida y señaló que la crisis judicial no puede resolverse con la suspensión de actividades.

Vocero presidencial

Desde el Gobierno, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la crisis del sistema judicial no se solucionará con un paro y pidió priorizar el diálogo institucional.

“Con el mayor de los respetos, pero con la mayor firmeza, el Poder Ejecutivo debe remarcar que la profunda crisis del sistema judicial no se soluciona con paro”, declaró.

El Ejecutivo aseguró que esperará la nota oficial anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia y reiteró su disposición a instalar mesas de trabajo para analizar las demandas del sector.

Por su parte, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, convocó a una reunión de emergencia interinstitucional por la justicia, en atención a la situación expuesta públicamente por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.

La convocatoria tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo institucional para analizar proyectos normativos orientados al fortalecimiento, modernización, independencia financiera y continuidad del servicio de justicia en el país.

El encuentro fue fijado para el jueves 2 de julio de 2026, a horas 08:00, en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, en la ciudad de La Paz.

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