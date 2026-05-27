Paro de choferes genera bloqueos y caos vehicular en La Paz

Las movilizaciones del sector transporte ya se desarrollan en distintos puntos de la ciudad de La Paz, tras la entrada en vigencia del paro indefinido movilizado con repliegue de unidades, determinado por la Federación Departamental de Choferes “1ro de Mayo”.

La decisión fue aprobada en un Ampliado Departamental de Emergencia, donde el sector resolvió iniciar la medida desde las 00:00 del miércoles 27 de mayo, argumentando el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno central, además de la persistente escasez y mala calidad de gasolina y diésel.

Foto: Comunicado oficial de transportistas.Federación Departamental de Transportistas "1 de mayo".

Entre las primeras acciones se reportaron bloqueos en la avenida Ballivián, a la altura de la calle 8 de Calacoto, donde transportistas comenzaron a concentrarse desde tempranas horas e impidieron la circulación vehicular.

La resolución del sector señala que la crisis de carburantes afecta gravemente la actividad económica, el transporte y la vida cotidiana de la población paceña, situación que —según el documento— refleja una falta de gobernabilidad y ausencia de respuestas efectivas de las autoridades.

Los choferes también advirtieron que el repliegue de movilidades se mantendrá hasta que el Ejecutivo brinde soluciones concretas al abastecimiento de combustibles y atienda las demandas pendientes del autotransporte paceño.

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