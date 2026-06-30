La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó sobre un caso de presunta violación contra una adolescente de 13 años, ocurrido en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz. El principal acusado es un vecino de la víctima, quien ya fue sometido a una audiencia de medidas cautelares y enviado con detención preventiva al penal de Palmasola.

El director de la Felcv de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, explicó que el caso fue conocido gracias a la denuncia realizada por el director de la unidad educativa donde estudia la adolescente, quien puso en conocimiento de las autoridades los hechos.

“El caso involucra a una menor víctima de un delito sexual, de violación, en manos de quien sería su vecino”, manifestó la autoridad policial.

Tras la denuncia, personal de la Felcv y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizó las actuaciones correspondientes, entre ellas la entrevista especializada y la valoración psicológica de la víctima, cuyos resultados respaldaron el inicio de la investigación.

De acuerdo con el reporte policial, la adolescente relató que habría sido víctima de agresiones sexuales en reiteradas ocasiones y que el presunto agresor identificado como Julio C.E., la amenazaba con quitarle la vida si contaba lo sucedido, situación que habría mantenido los hechos en silencio durante un tiempo

Fernández indicó que, como parte de los actos investigativos y operativos, se logró la aprehensión del sospechoso, quien posteriormente fue imputado por el Ministerio Público por el delito de violación.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determinó su detención preventiva en el penal de Palmasola mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

“El juez determinó la detención preventiva del imputado en el penal de Palmasola, sin límite de tiempo”, informó el coronel Fernández.

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