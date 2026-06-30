El director nacional de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Héctor Montes, afirmó que la investigación por la presunta sustracción de maquinaria agrícola, ganado y granos en la propiedad Adán y Eva permitirá identificar a los responsables y pidió al Ministerio Público profundizar las indagaciones para esclarecer los hechos.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que este lunes se desarrollara una inspección técnico-ocular en el predio, como parte de la investigación abierta tras la denuncia por robo agravado.

Montes explicó que el proceso sobre esta propiedad se remonta a agosto de 2025, cuando la hacienda ingresó a un proceso judicial relacionado con delitos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, indicó que Dircabi recién recibió la administración del predio en abril de este año, tras una disposición emitida por una fiscal de La Paz.

Según relató, al momento de la entrega ya se detectó la ausencia de un tractor y, posteriormente, cuando la institución intentó iniciar la cosecha para preservar los bienes perecederos, encontró resistencia de personas que habrían impedido el ingreso de maquinaria y personal.

“Se va a dar fácilmente con las personas que han sustraído, porque un tractor no se puede extraviar, no es sencillo de desaparecer”, sostuvo Montes, quien además señaló que existen personas plenamente identificadas que, según dijo, obstaculizaron el trabajo de Dircabi.

El director también expresó dudas sobre la administración del predio durante el periodo comprendido entre agosto de 2025 y abril de 2026, tiempo en el que, según indicó, la propiedad permaneció bajo control de otras personas.

“Queremos saber qué ocurrió con las cosechas, las gallinas ponedoras, los peces y todos los bienes que existían en la propiedad durante ese periodo”, manifestó.

Asimismo, indicó que durante la inspección participaron veedores de las comunidades cercanas autorizados por el Ministerio Público, quienes constataron la existencia de ganado en sectores alejados del predio, aunque todavía no fue posible establecer el número exacto de cabezas.

Montes señaló que también existe la presunción de que parte del ganado habría sido trasladado hacia propiedades colindantes, aspecto que forma parte de la investigación.

En ese contexto, pidió que el Ministerio Público determine si existió participación de funcionarios públicos o de particulares en la desaparición de los bienes y establezca responsabilidades.

“Lo que pedimos al Ministerio Público es que investigue y dé con los responsables. Si hubo participación de alguien dentro de las instituciones del Estado, también debe esclarecerse”, afirmó.

Finalmente, anunció que Dircabi presentará nuevas denuncias contra personas que, según la institución, impiden la recuperación de los bienes y obstaculizan la administración del predio, situación que advirtió estaría ocasionando pérdidas económicas al Estado debido a que la producción agrícola no puede ser cosechada oportunamente.

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