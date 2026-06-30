Fiscalía investiga el abandono de una recién nacida a orillas de un río en Llallagua

La Fiscalía Departamental de Potosí abrió una investigación por el delito de abandono de niña o niño, tras el hallazgo de una recién nacida con vida en inmediaciones de un río en la comunidad de Chayacari, municipio de Llallagua.

La bebé fue rescatada por una comunaria, quien al encontrarla con signos vitales la trasladó primero a su domicilio para protegerla y luego dio aviso a las autoridades. Posteriormente, la menor fue llevada al Hospital Madre Obrera Plus de tercer nivel, donde permanece bajo atención médica y observación.

Investigación fue activada de inmediato

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que el Ministerio Público inició las investigaciones apenas se conoció el caso, con el objetivo de identificar a los responsables del abandono.

“Se dispusieron las primeras actuaciones para identificar a la persona o personas responsables. Nuestro principal objetivo es proteger la vida e integridad de la recién nacida y esclarecer lo ocurrido”, señaló.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho fue reportado la tarde del 28 de junio, cuando autoridades originarias de la comunidad de Chayacari y un comunario se presentaron en dependencias de la Felcc de Llallagua para comunicar el hallazgo.

Tras la denuncia, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

La recién nacida fue ingresada al Hospital Madre Obrera Plus, donde recibe atención especializada y permanece en observación médica mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables del abandono.



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