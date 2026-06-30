“Hemos ampliado el horario de atención”: hoy vence el descuento del 15% en impuestos municipales

Los contribuyentes tienen hasta este martes para acogerse al alivio tributario que permite pagar impuestos municipales con un descuento del 15%. La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra confirmó que el beneficio concluye este 30 de junio y que no habrá una nueva ampliación del plazo.

El director de Recaudaciones, Carlos Berzaín, recordó que el descuento alcanza a todos los tributos municipales pendientes de pago correspondientes a la gestión 2025, entre ellos impuestos de vehículos, inmuebles y patentes.

“El plazo vence hoy, este plazo no va a ser ampliado. Hoy fenece nuestra ley de alivio tributario. Tiene un descuento del 15% a todos los tributos municipales pendientes de pago de la gestión 2025”, afirmó.

La autoridad destacó que el proceso de pago puede realizarse de manera rápida a través de internet, ingresando el código del inmueble o el número de placa del vehículo para generar un código QR que ya incluye el descuento establecido por la norma.

“Desde el celular o la computadora de casa se puede generar el código QR para realizar el pago, y este ya contempla automáticamente el descuento del 15%”, explicó Berzaín.

Ante la alta demanda registrada en las últimas horas del beneficio, el Municipio decidió ampliar el horario de atención en la Quinta Municipal. Las oficinas atenderán hasta las 18:00 y, si aún existen contribuyentes haciendo fila al cierre de la jornada, el personal continuará atendiendo hasta concluir la atención.

“Se va a atender hasta las seis de la tarde y, si todavía hay personas que quieran realizar el pago, vamos a seguir atendiendo en las oficinas de la Quinta Municipal”, indicó.

Berzaín también confirmó que, a partir del miércoles 1 de julio, el alivio tributario quedará sin efecto y los impuestos deberán cancelarse sin ningún tipo de descuento.

Las autoridades exhortaron a la población a aprovechar las últimas horas del beneficio y evitar el pago del monto total una vez concluya la vigencia de la ley de alivio tributario.

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