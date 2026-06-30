Hospital de Niños y Hospital de Montero tendrán fichas médicas digitales para eliminar las filas

La Gobernación de Santa Cruz prevé implementar desde la próxima semana un sistema de fichas médicas digitales en el Hospital de Niños y el Hospital de Montero, con el objetivo de eliminar las largas filas y facilitar el acceso a la atención médica para los pacientes.

El anuncio fue realizado por Juan de Dios Villarroel, director de Tecnología de la Gobernación, quien explicó que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema de salud en los hospitales de tercer nivel del departamento.

"Estamos ya en la última etapa de lo que van a ser las fichas médicas digitales para el Hospital de Niños. Estamos trabajando en paralelo con el Hospital de Montero. Es muy probable que ya la siguiente semana tengamos la mitad del sistema sanitario de los hospitales de tercer nivel en todo el departamento con las fichas médicas digitales", señaló.

Según Villarroel, el nuevo sistema permitirá que los usuarios obtengan su ficha médica desde un teléfono celular, evitando que padres y madres de familia tengan que hacer filas durante la madrugada para conseguir atención.

"Este es el primer paso más importante para modernizar el tema de salud en el departamento y que los hospitales presten un mejor servicio a la ciudadanía y que no tenga que ser castigada con cola, con dobles procesos, con traer el papel, el folder amarillo y tantas otras cosas que ya no son necesarias para esta etapa", afirmó.

El director de Tecnología indicó que la plataforma será similar a la que ya funciona en el Hospital San Juan de Dios, aunque adaptada a las necesidades específicas de cada centro hospitalario.

Asimismo, explicó que la digitalización no solo beneficiará a los pacientes, sino también al personal de salud, al mejorar la organización interna.

"El doctor sabrá cuántas fichas tiene sin necesidad de imprimir. Hay un tema de eficiencia, de mejor organización. Todo queda sistematizado y nosotros podemos auditar mejor el funcionamiento de cada hospital", sostuvo.

La autoridad aseguró que con la implementación de las fichas digitales se busca reducir los tiempos de espera y evitar que las familias tengan que pasar la noche en las afueras de los hospitales.

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