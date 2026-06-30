MasterMeat Bolivia 2026: el evento que reunirá a los líderes de la producción pecuaria en Santa Cruz

Con la premisa de que "la producción no para", Bolivia se prepara para recibir uno de los encuentros más importantes del sector agropecuario. MasterMeat Bolivia 2026 reunirá los días 9 y 10 de julio, en el Salón Guarayo de Fexpocruz, en Santa Cruz, a productores, especialistas, empresarios y expertos internacionales para analizar las tendencias que marcarán el futuro de la producción de proteína animal.

Organizado por Unión Agronegocios, el evento busca consolidarse como la principal plataforma nacional para fortalecer las cadenas productivas de carne bovina, leche y porcinos, promoviendo el intercambio de conocimientos, tecnología, genética e innovación con una visión de desarrollo sostenible y competitividad internacional.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán acceder a conferencias magistrales, espacios de actualización técnica y experiencias de éxito presentadas por especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán las mejores prácticas implementadas en distintos mercados del mundo.

El programa abordará temas estratégicos para el desarrollo del sector, entre ellos producción ganadera moderna, mejoramiento genético, nutrición animal, sanidad y bioseguridad, manejo productivo, sostenibilidad, tecnología aplicada al agro, automatización, comercio exterior e innovación.

Uno de los principales objetivos de MasterMeat es fortalecer la competitividad de la producción pecuaria boliviana mediante la incorporación de herramientas que permitan mejorar la eficiencia, la productividad y el acceso a mercados internacionales.

Además de reunir a productores y empresas del rubro, el encuentro contará con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y locales, investigadores, instituciones del sector agropecuario y organismos internacionales, consolidándose como un espacio para generar alianzas estratégicas e impulsar el crecimiento de la industria pecuaria nacional.

Los organizadores destacan que esta primera edición también coincide con la conmemoración de los 40 años de Unión Agronegocios, reafirmando el compromiso de la empresa con la modernización y el desarrollo sostenible del sector.

Una plataforma para conectar al agro

MasterMeat Bolivia 2026 busca integrar en un solo escenario a todos los actores de la cadena productiva mediante un programa enfocado en:

Producción ganadera.

Genética y mejoramiento animal.

Nutrición animal.

Sanidad y bioseguridad.

Tecnología agropecuaria.

Comercio exterior.

Innovación y sostenibilidad.

Redes de cooperación internacional.

La agenda de MasterMeat Bolivia 2026 también contará con la participación de altas autoridades nacionales y departamentales, entre ellas el presidente del Estado, Rodrigo Paz; el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; y el gobernador del Beni, Jesús Egüez Rivero. Asimismo, asistirán los principales representantes del sector agropecuario del país, consolidando al encuentro como un espacio de diálogo, articulación e intercambio de experiencias entre el sector público, los productores, la academia y la empresa privada para impulsar el desarrollo de la producción pecuaria boliviana.

Con la participación de disertantes de prestigio internacional y representantes de instituciones como la FAO, Rabobank y las principales organizaciones pecuarias del país, el evento aspira a posicionar a Bolivia como un referente regional en la producción sostenible de proteína animal.

Las personas interesadas en participar ya pueden adquirir sus entradas en preventa a través de la plataforma Eventrid.

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