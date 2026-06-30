El Gobierno emitió el Decreto Supremo N.º 5646 que dispone una reducción general de cinco puntos porcentuales en el Gravamen Arancelario (GA) para todas las importaciones del universo arancelario hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida fue dispuesta por la administración del presidente Rodrigo Paz con el objetivo mitigar el impacto económico derivado de la implementación de un régimen de tipo de cambio flexible del boliviano respecto al dólar estadounidense y reducir los costos de importación para favorecer al consumidor final.

Objetivo del decreto

Según los considerandos de la norma, el Régimen Aduanero y de Comercio Exterior es competencia del nivel central del Estado. En ese marco, el Ejecutivo argumenta que la decisión busca amortiguar los efectos del nuevo esquema cambiario sobre los precios de productos importados y la cadena de comercialización interna.

Reducción general de aranceles

El artículo único del decreto establece una reducción del 5% en las alícuotas del Gravamen Arancelario para todas las mercancías importadas del universo arancelario correspondiente a 2026.

Esta reducción es de carácter temporal y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

Con esta medida, la escala arancelaria queda modificada de la siguiente manera:

De 5% baja a 0%

De 10% baja a 5%

De 15% baja a 10%

De 20% baja a 15%

De 25% baja a 20%

De 30% baja a 25%

De 35% baja a 30%

De 40% baja a 35%

Cambios en la base imponible

La disposición adicional única introduce modificaciones al Artículo 20 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (Decreto Supremo N.º 25870), ajustando la forma de cálculo de la base imponible del Gravamen Arancelario.

La nueva regla general establece que la base imponible estará conformada por el valor de transacción de la mercancía, más los gastos de carga y descarga, además del 10% del costo de transporte y del seguro hasta la aduana de frontera.

En el caso del transporte aéreo, el flete se calculará considerando únicamente el 10% del monto efectivamente pagado por ese servicio.

Tratamiento de normas arancelarias previas

La disposición transitoria única establece que los productos que ya cuenten con decretos temporales vigentes mantendrán sus alícuotas actuales si estas resultan inferiores a las nuevas tasas establecidas.

Sin embargo, una vez concluido el plazo de esos decretos previos, las mercancías se adecuarán automáticamente al nuevo esquema arancelario establecido por el Decreto Supremo N.º 5646.

Vigencia y aplicación

El decreto entrará en vigencia el 6 de julio de 2026. Su ejecución y cumplimiento estarán a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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