Seguridad jurídica y más inversión deberían acompañar al dólar flexible, afirman industriales

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) afirmó que la aplicación del régimen del dólar flexible era una medida necesaria para adecuar el tipo de cambio a la realidad económica del país, aunque advirtió que el éxito de la política dependerá de garantizar la disponibilidad de divisas y generar condiciones para atraer inversiones.

El presidente de la institución, Gonzalo Morales, señaló que el principal desafío inmediato será asegurar que el sector productivo pueda acceder a dólares para importar materias primas, ya que entre el 60% y el 80% de los insumos utilizados por la industria nacional provienen del exterior.

Medidas ante cotización flexible

El dirigente sostuvo que, paralelamente, Bolivia debe incrementar la generación de divisas impulsando las exportaciones de productos manufacturados, además de sectores como el turismo, con el objetivo de reducir la presión sobre el mercado cambiario.

Morales afirmó que una de las principales tareas pendientes es aprobar una nueva Ley de Inversiones que otorgue estabilidad normativa y seguridad jurídica a largo plazo para atraer capitales nacionales y extranjeros.

“Tenemos que dar seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros para que vuelvan a apostar por Bolivia”, señaló.

Divisas en Bolivia

Según datos expuestos por la CNI, durante 2025 Bolivia captó alrededor de $us 650 millones en inversión extranjera, una cifra considerablemente menor a la registrada por países vecinos como Chile o Perú.

Respecto al impacto del nuevo tipo de cambio sobre los precios, Morales explicó que en el corto plazo no se prevén incrementos significativos, debido a que muchas industrias ya adquirieron materias primas utilizando el valor del dólar paralelo.

No obstante, indicó que en el mediano plazo podría registrarse un ajuste moderado de costos, principalmente porque las importaciones deberán cancelar aranceles con el nuevo tipo de cambio oficial.

Finalmente, el presidente de la CNI advirtió que, si no se garantiza un flujo permanente de divisas para el sector productivo, existe el riesgo de que resurja el mercado paralelo y aumenten las presiones inflacionarias.

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