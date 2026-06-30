IBCE considera necesario el nuevo régimen cambiario, pero pide más medidas para reactivar la economía

Tras la entrada en vigencia del tipo de cambio flexible dispuesto por el Gobierno nacional, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó que la medida era necesaria para sincerar la economía, aunque advirtió que, por sí sola, no será suficiente para estabilizar el país si no viene acompañada de políticas que impulsen la producción, la inversión y las exportaciones.

Rodríguez señaló que el fin del tipo de cambio fijo, vigente durante 15 años, responde a una realidad que ya se vivía en el mercado, donde coexistían distintos valores para la divisa estadounidense.

"Todos sabíamos que existía un tipo de cambio fijo desde 2011. Era un valor ficticio porque ya había varios tipos de cambio en paralelo. Hoy tenemos un indicador oficial que se actualizará diariamente en función de la oferta y la demanda", sostuvo.

El representante del IBCE indicó que el sector exportador ya venía operando con un tipo de cambio superior al oficial, por lo que calificó la medida como un "sinceramiento" de la economía. Explicó que la fluctuación del dólar dependerá de la disponibilidad de divisas en el sistema financiero y de las condiciones del mercado.

Sin embargo, advirtió que el nuevo régimen cambiario debe complementarse con medidas estructurales que fortalezcan la economía y generen condiciones favorables para el sector privado.

Entre las propuestas del IBCE, destacó la necesidad de brindar seguridad jurídica para las inversiones, evitar bloqueos y avasallamientos, eliminar restricciones a las exportaciones, combatir el contrabando y promover políticas públicas que incentiven la producción nacional.

"Necesitamos un trabajo conjunto entre el sector público y privado que garantice seguridad jurídica, seguridad de mercado y buenas políticas públicas. Solo así estas medidas podrán traducirse en más inversión, producción, empleo y generación de divisas", señaló.

El nuevo régimen cambiario entró en vigencia el lunes y establece que el tipo de cambio oficial será determinado diariamente por el Banco Central de Bolivia de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado.

Mira la programación en Red Uno Play