Impuestos amplía el plazo para Facilidades de Pago: ¿qué cambia con la nueva resolución?

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) puso en vigencia la Resolución Normativa de Directorio (RND) N.º 102600000023, mediante la cual modifica la anterior RND N.º 102500000023 y establece una nueva prórroga para el pago de las cuotas correspondientes a las Facilidades de Pago.

La medida beneficia a los contribuyentes que mantienen planes de pago vigentes y responde a las dificultades generadas por los bloqueos de carreteras y los paros del transporte, que afectaron el desarrollo de las actividades económicas, comerciales y productivas en distintas regiones del país.

¿Qué dispone la nueva resolución?

La principal modificación establece que las cuotas mensuales de mayo y junio de 2026, que debían cancelarse en las fechas previstas, podrán pagarse hasta el 10 de julio de 2026 sin perder el beneficio de las Facilidades de Pago.

De acuerdo con el SIN, la decisión busca brindar un plazo adicional a los contribuyentes que se vieron imposibilitados de cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias debido a las medidas de presión registradas en las últimas semanas.

¿Quiénes deben realizar un trámite adicional?

La resolución también establece una obligación específica para los contribuyentes que cuentan con Facilidades de Pago respaldadas por una Garantía a Primer Requerimiento y cuya última cuota programada corresponde a junio de 2026.

En estos casos, deberán renovar la vigencia de la garantía dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la resolución, con el fin de mantener la validez del beneficio otorgado por la Administración Tributaria.

¿Por qué se otorgó la prórroga?

Según el Servicio de Impuestos Nacionales, los bloqueos de carreteras y los paros del sector transporte afectaron el normal funcionamiento de empresas, comercios y actividades productivas en diferentes regiones del país, limitando la capacidad de muchos contribuyentes para cumplir con el pago oportuno de sus cuotas.

Ante este escenario, la Administración Tributaria determinó ampliar el plazo de vencimiento como una medida excepcional para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar perjuicios a quienes cuentan con Facilidades de Pago vigentes.

Con esta nueva disposición, el SIN busca otorgar mayor flexibilidad a los contribuyentes afectados por la coyuntura, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de los compromisos tributarios establecidos en los planes de pago.

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