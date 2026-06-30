¿Qué cambia con la rebaja de aranceles? Esto explica la Cámara de Comercio

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) informó a sus asociados y a la comunidad empresarial sobre la emisión del Decreto Supremo N.º 5646, promulgado el 29 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso una reducción temporal de las alícuotas del Gravamen Arancelario (GA) para la importación de mercancías del universo arancelario.

De acuerdo con el comunicado, la medida establece una disminución de cinco puntos porcentuales en las alícuotas vigentes, con aplicación hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según la CNC, el objetivo de esta disposición es mitigar el impacto del nuevo régimen cambiario flexible sobre los costos de importación y contribuir a reducir el efecto en los precios para los consumidores finales.

Ley General de Aduanas

Asimismo, el Decreto Supremo N.º 5646 modifica disposiciones del Reglamento a la Ley General de Aduanas relacionadas con la determinación de la base imponible para la liquidación del Gravamen Arancelario.

La Cámara Nacional de Comercio precisó que la norma entrará en vigencia el próximo 6 de julio de 2026.

El comunicado fue emitido en la ciudad de La Paz este 30 de junio y forma parte de las acciones de información dirigidas al sector empresarial sobre las nuevas disposiciones adoptadas por el Gobierno.

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