De la mano de Haaland, Noruega avanza a octavos del Mundial

Noruega supo ganar por 2 a 1 su partido frente a Costa de Marfil, correspondiente a la llave 10 de la Copa Mundial de la FIFA. Antonio Nusa (38' 1T) y Erling Haaland (40' 2T) fueron los autores de la victoria en el estadio Dallas de Noruega. Para Costa de Marfil convirtió Amad Diallo (28' 2T).

La figura del encuentro fue Erling Haaland. El delantero de Noruega convirtió 1 gol, pateó 4 veces al arco ante Costa de Marfil y dio 11 pases correctos.

Kristoffer Ajer también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Noruega fue importante debido a que recuperó 3 pelotas y despejó 11 pelotas peligrosas.

El entrenador de C. de Marfil, Emerse Faé, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Yahia Fofana en el arco; Guela Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan en la línea defensiva; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Christ Inao Oulaï en el medio; y Nicolas Pépé, Ange Bonny y Yan Diomande en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Stale Solbakken se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Orjan Nyland bajo los tres palos; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Wolfe en defensa; Sander Berge, Patrick Berg y Martin Odegaard en la mitad de cancha; y Alexander Sorloth, Erling Haaland y Antonio Nusa en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Jesús Valenzuela Sáez.

Al vencer a C. de Marfil, Noruega se ganó su lugar en Octavos de Final del Mundial.

Cambios en Costa de Marfil

59' 2T - Salieron Ange Bonny por Elye Wahi y Christ Inao Oulaï por Amad Diallo

86' 2T - Salió Nicolas Pépé por Oumar Diakite

92' 2T - Salieron Ghislain Konan por Bazoumana Toure y Yan Diomande por Evann Guessand

Cambios en Noruega

70' 2T - Salieron Antonio Nusa por Andreas Schjelderup y Alexander Sorloth por Oscar Bobb

82' 2T - Salió Marcus Pedersen por Fredrik Aursnes

Amonestado en Noruega:

45' 1T Antonio Nusa (Conducta antideportiva)

El cruce enfrenta a dos selecciones que llegan con un buen impulso competitivo a la instancia eliminatoria, tras campañas de rendimiento sólido y momentos de alto nivel ofensivo en la fase de grupos. Será un enfrentamiento sin historia previa entre ambos combinados.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

Costa de Marfil logró una histórica clasificación tras finalizar en la segunda posición del Grupo E. En su recorrido sumó triunfos importantes como el 2-0 ante Curazao, además de una victoria clave 1-0 frente a Ecuador, aunque también sufrió una derrota ajustada 2-1 ante Alemania.

En tanto, Noruega avanzó desde el Grupo I mostrando una de sus principales armas: la capacidad de gol. Registró triunfos de peso como el 4-1 ante Irak y el 3-2 frente a Senegal, aunque cayó 4-1 ante Francia en un duelo exigente.

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