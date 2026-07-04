Sigue el minuto a minuto del partido entre Canadá Vs Marruecos

Después de superar la fase de grupos y los dieciseisavos, canadienses y marroquíes abren los octavos de final del Mundial 2026 con la ilusión de seguir avanzando en el certamen y quedar entre los ocho mejores del torneo.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

En su tercera participación en el máximo torneo del fútbol, el conjunto de la Hoja de Maple atraviesa la mejor campaña mundialista de su historia. Uno de los tres países anfitriones junto con México y Estados Unidos, Canadá nunca había logrado superar la fase de grupos en sus anteriores apariciones, en México 1986 y Catar 2022.

Marruecos, en tanto, accedió a octavos tras igualar 1-1 al cabo del tiempo reglamentario y suplementario. Desde los doce pasos, el conjunto africano se impuso por 3-2, eliminó a Países Bajos y selló su pase a la siguiente ronda.

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