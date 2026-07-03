Mario Kempes habló con Red Uno y dejó un mensaje esperanzador para Bolivia: ¿qué dijo?

El histórico exdelantero Mario Alberto Kempes compartió su análisis sobre el Mundial 2026 en una entrevista con Red Uno de Bolivia, donde destacó el crecimiento de la selección argentina y también se refirió a las posibilidades de Bolivia de clasificar a una Copa del Mundo.

Durante la conversación, el campeón del mundo con Argentina en 1978 recordó uno de los capítulos que lo unen al fútbol boliviano. Kempes rememoró el partido que disputó con la Albiceleste en La Paz y evocó el gol de Carlos "Loco" Forlari, con el que Bolivia venció por 1-0 y aseguró su clasificación al Mundial de Alemania.

Respecto a la actualidad de la Verde, el exfutbolista consideró que el nuevo formato de la Copa del Mundo abre mayores oportunidades para selecciones que antes tenían menos opciones de clasificar.

"Ahora creo que a Bolivia le falta un poquito menos para ir al Mundial, porque al haber más selecciones que van a ir, las posibilidades aumentan para equipos que antes pensaban que no podían estar", afirmó.

Kempes también se mostró optimista con el presente de Argentina antes del duelo ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final. Señaló que el equipo dirigido por Lionel Scaloni ha evolucionado desde la conquista del Mundial de Catar y destacó el nivel de Lionel Messi.

"Estamos confiados en el partido contra Cabo Verde. Argentina ha crecido desde Catar hasta esta parte, los jugadores están preparados para darlo todo. Messi está descansado, fresco, feliz, hace goles y está viviendo una segunda juventud", expresó.

Finalmente, el exgoleador aseguró que el Mundial 2026 está dejando un alto nivel competitivo y que varias selecciones que antes eran consideradas acompañantes ahora se han convertido en protagonistas, por lo que espera que el torneo continúe ofreciendo grandes sorpresas.

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