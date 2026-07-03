Argentina vs Cabo Verde: no se descarta retraso por tormenta eléctrica en Miami

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 podría sufrir modificaciones en su horario debido a las condiciones climáticas registradas en la ciudad de Miami, sede del compromiso.

Según el reporte del enviado especial de la Red Uno de Bolivia, Pablo Bustillo, durante la mañana se han presentado lluvias acompañadas de tormenta eléctrica en la zona donde se disputará el partido.

El periodista señaló que, debido a estas condiciones, no se descarta una posible demora en el inicio del encuentro. Además, indicó que incluso desde la organización y algunos representantes de la FIFA se evalúa el desarrollo de la jornada ante la inestabilidad del clima.

“Ha llovido en la mañana en Miami, sede del partido entre Argentina y Cabo Verde, y han existido tormentas eléctricas. Ojo, no extrañarse que el partido tenga una demora por cómo ha empezado el día”, explicó Bustillo en su reporte.

Por el momento, la situación se mantiene bajo observación, a la espera de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas en las horas previas al compromiso mundialista.

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