El delfín que acertó los triunfos de México en el Mundial ya eligió al ganador ante Inglaterra

La ilusión de la afición mexicana sigue creciendo a medida que se acerca el decisivo choque frente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026. Mientras el equipo de Javier Aguirre afina los últimos detalles para el compromiso, un peculiar protagonista volvió a captar la atención en las redes sociales con un nuevo pronóstico.

Se trata del delfín 'Hidalgo', del parque acuático Dolphin Discovery de Isla Mujeres, Quintana Roo, que fue consultado sobre el desenlace del encuentro y, una vez más, se inclinó por una victoria de la selección mexicana. En un video difundido por las plataformas oficiales del parque, el mamífero señaló al Tri como el ganador del duelo que se disputará el próximo domingo 5 de julio, desde las 18:00, en el Estadio Ciudad de México.

El conjunto mexicano llega a esta instancia tras superar con autoridad por 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final y ahora tendrá una prueba de máxima exigencia frente a una Inglaterra que también se mantiene invicta en el certamen. El vencedor del compromiso avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

La expectativa entre los aficionados es enorme, ya que México busca romper una larga sequía y volver a instalarse entre los ocho mejores de un Mundial, algo que no consigue desde la edición de 1986.

La popularidad del delfín Hidalgo también ha ido en aumento durante el torneo. Sus pronósticos anteriores coincidieron con las victorias del combinado mexicano, motivo por el que numerosos seguidores consideran su nueva predicción como un buen augurio para el esperado enfrentamiento ante el conjunto inglés.

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