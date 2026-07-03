Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal que este miércoles derrotó por 2-1 a Croacia en el Mundial 2026, dijo tras el partido que, para ganar una competición de esta magnitud "hay que saber sufrir".

"Como capitán, he vivido momentos así. Dije que teníamos que saber sufrir. Para ganar una competición de esta magnitud, tenemos que saber sufrir. Hoy ha pasado. Creo que fue un partido bastante interesante para los espectadores. Controlamos bastante bien la primera parte. En la segunda, el partido fue un poco caótico, pero es normal. Así es el fútbol. Marcaron y nos pusimos un poco nerviosos, un poco nerviosos", afirmó el astro portugués a periodistas.

"Pero entonces llegó el momento de liberación cuando marcamos el penalti. A partir de ahí, el partido fue más fácil. Después tuvimos un poco más de dificultad, pero así es la competición. Tenemos que estar preparados. Y seguir adelante", agregó la estrella del Al-Nassr saudí.

Preguntado sobre el homenaje que todo el equipo luso (y el mismo Cristiano con la camisa 21 puesta) le rindió al final del partido a Diogo Jota, quien murió en un accidente automovilístico el 3 de julio de 2025 junto a su hermano André, el astro dijo que el exjugador del Liverpool y su compañero en Portugal está iluminándolos desde "ahí arriba con su luz".

"Es un día especial porque, como saben, nuestro Jota está ahí arriba iluminándonos. Es un momento especial. Todos sentimos su presencia con nosotros, y tenía todo el sentido ganar hoy para honrarlo de la mejor manera posible".

Un partido muy complicado y otro homenaje muy especial

Para el líder del equipo luso dirigido por Roberto Martínez, quien fue elegido como el mejor del encuentro, los croatas fueron unos rivales muy complicados, pero elogió la convicción que finalmente los condujo a la victoria.

"Sí, me despedí. Es una leyenda del fútbol, ​​y lo sigue siendo. Tenemos casi la misma edad, yo soy un año mayor que él. Es una leyenda. Le tengo mucho respeto a Modric por lo que hizo en el fútbol y por lo que sigue haciendo".

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