Argentina enfrentará a Cabo Verde en Miami por un lugar en octavos

Argentina enfrentará este viernes, desde las 18:00, a la sorprendente selección de Cabo Verde en Miami, en un partido clave de eliminación directa, donde el ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará fuera del Mundial.

La Albiceleste llega a esta instancia como líder de su grupo, luego de una campaña perfecta en la fase inicial. En su debut goleó 3 a 0 a Argelia, después venció 2 a 0 a Austria y cerró con una victoria de 3 a 1 sobre Jordania.

“El margen se achica”

Desde el entorno de la selección argentina reconocen que, a partir de esta fase, los partidos se vuelven más exigentes y cualquier error puede costar la eliminación.

“El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve. Lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento”, señalaron desde la Albiceleste.

También advirtieron que el torneo viene mostrando partidos muy parejos, por lo que no esperan un duelo sencillo frente a Cabo Verde.

“Se están viendo partidos muy parejos. Va a ser difícil, esa es la realidad”, agregaron.

Cabo Verde, la revelación del torneo

Cabo Verde se convirtió en una de las grandes sorpresas del Mundial en su primera participación. El equipo africano logró avanzar tras una fase de grupos histórica, en la que no perdió ningún partido.

En su debut empató 0 a 0 frente a España, luego igualó 2 a 2 ante Uruguay y finalmente selló su clasificación con otro empate sin goles frente a Arabia Saudita.

Estos resultados le permitieron meterse en la fase eliminatoria y llegar con ilusión al duelo frente a una de las selecciones favoritas del campeonato.

Argentina pide cabeza fría

Rodrigo de Paul habló en conferencia de prensa y aseguró que el equipo se prepara para cada partido con máxima concentración, evitando que las situaciones del juego los sorprendan.

“Nosotros nos preparamos siempre para cada partido, no dándole mucho espacio a que las cosas nos sorprendan”, expresó.

El mediocampista sostuvo que, en este tipo de instancias, el equipo debe mantener la calma tanto en los momentos favorables como en los complicados.

“Tratamos de entender lo que tenemos que hacer, de siempre tener la cabeza fría en lo bueno y en lo malo, y seguir una línea”, afirmó.

“Todos se juegan la vida”

De Paul remarcó que en los partidos de eliminación directa cada detalle cuenta, ya que el encuentro puede definirse en los 90 minutos, en el alargue o incluso en los penales.

“Cuando llegan estas instancias, que pueden ser 90 minutos, 120 o penales, uno sigue y uno se va. Todos se tienen que jugar la vida”, señaló.

El jugador aseguró que Argentina está preparada para asimilar cualquier situación que pueda presentarse durante el partido.

Fiesta argentina en Miami

En la previa del compromiso, los hinchas argentinos ya viven una verdadera fiesta en Miami. Con camisetas, banderas y cánticos, los seguidores de la Albiceleste coparon las calles a la espera del duelo frente a Cabo Verde.

“El país está acá en Miami”, expresaron algunos fanáticos, reflejando el clima de emoción y expectativa que rodea al seleccionado argentino.

La presencia masiva de hinchas hace prever un ambiente prácticamente local para Argentina, que buscará dar un nuevo paso en el Mundial ante un rival que llega motivado y sin nada que perder.

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