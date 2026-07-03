Gonçalo Ramos tras la clasificación de Portugal: “Cuando necesiten un gol en los últimos minutos, pueden llamarme”

El delantero portugués destacó la fortaleza del grupo luego de la clasificación frente a Croacia y aseguró que Portugal mantendrá su identidad: buscar siempre la victoria y creer hasta el final.

Gonçalo Ramos fue uno de los protagonistas de Portugal tras la clasificación frente a Croacia. El futbolista portugués resaltó el carácter del equipo y aseguró que está preparado para responder en los momentos decisivos.

Luego del partido, Ramos afirmó que este tipo de competencias son especiales y remarcó que quienes lo conocen saben que suele aparecer cuando el equipo necesita un gol en los últimos minutos.

“Es especial, es una competición especial, pero la verdad es que quien me conoce ya sabe que en los últimos minutos, cuando se necesita un gol, yo estoy ahí”, señaló.

“Pueden llamar a Gonçalo Ramos”

El delantero recordó que no es la primera vez que logra responder en momentos de presión y dejó un mensaje claro sobre su confianza para asumir ese rol dentro de la selección portuguesa.

“Ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Siempre que necesiten un gol en los últimos minutos, pueden llamar a Gonçalo Ramos”, afirmó.

Sus palabras reflejan la confianza del atacante tras una clasificación que fortalece el ánimo del plantel portugués en la competencia.

Destaca el crecimiento del grupo

Ramos también habló sobre el ambiente vivido dentro del campo y explicó que la presión fue transformada en motivación por el equipo.

Según el futbolista, esta clasificación demuestra que Portugal está creciendo dentro del torneo y que el trabajo acumulado empieza a notarse en los momentos importantes.

“Es muy importante, es señal de que el equipo está creciendo dentro de la competición. Esto es una competición corta, pero para nosotros no lo es. Hay mucho tiempo de trabajo, muchas horas de entrenamiento y mucho tiempo juntos”, indicó.

“Mostramos la fuerza de nuestro grupo”

El atacante portugués aseguró que la unión del plantel fue clave para superar la presión y avanzar en la competencia.

“Ya parece que estamos aquí hace muchísimo tiempo y eso también pesa. Creo que hoy pasamos un mensaje: la fuerza de nuestro grupo”, expresó.

Ramos remarcó que, desde esta etapa, cada partido será decisivo para Portugal.

“A partir de ahora es matar o morir, y nosotros mostramos nuestra fuerza”, sostuvo.

Portugal va por más

De cara al próximo compromiso, Gonçalo Ramos aseguró que Portugal mantendrá su identidad futbolística y saldrá nuevamente en busca del triunfo.

“Portugal tiene su identidad. Vamos siempre detrás de la victoria y vamos a creer hasta el final, porque nosotros nunca estamos muertos”, concluyó.

Con ese mensaje, el delantero dejó claro que la selección portuguesa encara la siguiente fase con confianza, ambición y la convicción de seguir peleando hasta el último minuto.

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