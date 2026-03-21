Benfica vence al Guimarães y se mantiene en la pelea por la Liga

El Benfica se impuso este sábado por 3-0 al Vitória de Guimarães en la Liga de Portugal, resultado que le permite mantenerse en la pelea por el liderato del torneo.

Los goles del conjunto lisboeta fueron obra de Gianluca Prestianni, Vangelis Pavlidis y un autogol de Beni, en un partido marcado por la efectividad ofensiva.

Ríos, figura en el mediocampo

El mediocampista colombiano Richard Ríos fue clave en el triunfo al aportar dos asistencias, participando directamente en los primeros dos goles del encuentro.

Prestianni abrió el marcador a los 13 minutos tras un pase de Ríos, quien recuperó el balón en campo rival y lideró la jugada ofensiva.

En la segunda parte, Pavlidis amplió la ventaja al minuto 55, nuevamente con asistencia del colombiano.

Regreso de Mourinho

El partido también marcó el regreso del entrenador José Mourinho al banquillo, luego de que se revocara su sanción de dos partidos.

Antes del inicio, el técnico participó en un minuto de silencio en homenaje a Silvino Louro, exentrenador de porteros con quien trabajó durante años.

Benfica sigue en la pelea

Con este resultado, el Benfica alcanza los 65 puntos, quedando a cuatro del líder Oporto, que aún debe disputar su partido.

El equipo lisboeta se mantiene firme en la lucha por el título, mientras que el Guimarães no logró sostener su reacción tras el primer gol.

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