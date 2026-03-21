Elche vence 2-1 al Mallorca con remontada y sale del bache en LaLiga

El Elche logró cortar una racha de 11 partidos sin ganar tras imponerse por 2-1 al Real Mallorca en un duelo directo por la permanencia en LaLiga. El encuentro se definió en la segunda mitad con una remontada en pocos minutos.

El conjunto visitante se adelantó con un gol de Pablo Torre a los 58 minutos, en una acción que silenció el estadio Martínez Valero. Sin embargo, la reacción local fue inmediata.

Reacción en ocho minutos

El empate llegó apenas cuatro minutos después, cuando Rafa Mir aprovechó un rebote en el área para igualar el marcador.

El Elche mantuvo la presión y, al minuto 70, Tete Morente anotó de cabeza el segundo tanto tras una jugada colectiva iniciada por Febas y Germán Valera.

Final con tensión

En los minutos finales, el Mallorca tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, tras una mano sancionada con apoyo del VAR.

El delantero Vedat Muriqi, máximo goleador del equipo, falló el lanzamiento en el descuento, enviando el balón por encima del arco.

Duelo clave por la permanencia

El resultado permite al Elche mantenerse en la lucha por evitar el descenso, mientras que el Mallorca regresa a la zona comprometida de la tabla.

El partido, disputado ante más de 25 mil espectadores, estuvo marcado por la intensidad y la necesidad de ambos equipos, en un tramo decisivo de la temporada.

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