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Goles eternos: el día que Beckenbauer brilló en su debut mundialista

El alemán dejó su huella en 1966 con una jugada memorable ante Suiza. 

Martin Suarez Vargas

20/03/2026 15:41

Portal de Goles Eternos: Franz Beckenbauer, el gran goleador alemán. Foto: Red Uno y redes sociales.
Suiza.

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En la historia de los mundiales, hay jugadas que quedan grabadas para siempre, y una de ellas tiene como protagonista a Franz Beckenbauer. En el Campeonato Mundial de 1966, disputado en Inglaterra, el entonces joven jugador alemán firmó uno de los llamados “goles eternos”.

El hecho ocurrió en la fase inicial del torneo, cuando Alemania debutaba frente a Suiza. Con el número 4 en la espalda, Beckenbauer protagonizó una destacada acción ofensiva en la que combinó con un compañero, superó a tres adversarios y definió para marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

Aquella anotación no solo significó su estreno goleador en el torneo, sino también una muestra de la calidad que lo convertiría en una leyenda del fútbol mundial. Su actuación fue clave a lo largo del campeonato.

Alemania avanzó hasta la final de ese Mundial, aunque terminó cayendo ante el anfitrión. En total, Beckenbauer anotó cuatro goles en esa edición, pero uno de ellos quedó inmortalizado como parte de los grandes momentos de la historia de los mundiales.

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