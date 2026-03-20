La ejecución de Saleh Mohammadi ha generado fuerte preocupación internacional, luego de que el joven deportista fuera victimado en Qom junto a otros dos hombres acusados de delitos relacionados con las protestas registradas en el país.

De acuerdo con información oficial, Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi fueron condenados por el delito de “moharebeh” (guerra contra Dios), tras ser señalados de participar en el asesinato de policías y en acciones vinculadas a intereses de Israel y Estados Unidos. Las ejecuciones se llevaron a cabo el jueves, en un contexto marcado por tensiones políticas y conflicto armado en la región.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Iran Human Rights denunciaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Según estas entidades, los acusados no tuvieron acceso a una defensa adecuada y sus confesiones habrían sido obtenidas bajo tortura, en juicios que calificaron como injustos.

En el caso de Mohammadi, la preocupación era mayor debido a su juventud y su trayectoria deportiva. El luchador había participado en competiciones internacionales y, según las denuncias, cumplió 19 años apenas una semana antes de su ejecución. Activistas aseguran que el proceso en su contra fue acelerado y no cumplió con garantías básicas de justicia.

El organismo legal Dadban también cuestionó el procedimiento, señalando que se les negó a los acusados el acceso efectivo a abogados independientes, lo que convierte la pena de muerte en una forma de ejecución extrajudicial bajo estas condiciones.

Estas ejecuciones se producen en un contexto de creciente tensión en Irán, tras recientes enfrentamientos en la región y en medio de advertencias de un posible incremento en las penas capitales. Diversas organizaciones han alertado sobre el riesgo de ejecuciones masivas de manifestantes y presos políticos en el país.

El caso ha provocado reacciones internacionales y reaviva el debate sobre el uso de la pena de muerte y el respeto a los derechos humanos en situaciones de conflicto.

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