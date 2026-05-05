“Es momento de que Santa Cruz haga un cambio histórico”: El gobernador Velasco inaugura la gestión 2026-2031

En un acto marcado por la expectativa social, Juan Pablo Velasco dio inicio oficialmente a su gestión actual. Durante su discurso, la autoridad enfatizó que este es el inicio de algo trascendental, afirmando que "es hora de que Santa Cruz haga un cambio histórico en su destino".

Alianza estratégica con el sector productivo

Velasco centró su visión económica en el fortalecimiento de diferentes aspectos que fortalecerán el crecimiento regional y nacional. "Estoy convencido que la riqueza, creación de oportunidades y generación de empleos viene desde el sector privado", señaló el Gobernador al garantizar que el Estado será un facilitador de estímulos.

La nueva administración departamental se ha trazado la meta de simplificar la burocracia para atraer capitales extranjeros y potenciar la industria local. Velasco declaró que "Santa Cruz necesita seguridad jurídica, trámites simples, infraestructura moderna" para que el inversor confíe en el futuro del departamento.

Como representante de una nueva generación de líderes, el Gobernador pidió no menospreciar el talento de los jóvenes. "Más de 950 mil cruceños depositaron su esperanza en mí, en Paola y Asambleístas", recordó Velasco al asumir la responsabilidad de liderar con una visión de integración.

Proyección internacional y compromiso nacional

Finalmente, la autoridad extendió una mano al resto del país, subrayando que el éxito de Santa Cruz es indispensable para la estabilidad de toda Bolivia. "Tenemos que traer el mundo a Santa Cruz para llevar Santa Cruz al mundo", concluyó Velasco antes de ponerse a disposición para trabajar en conjunto por el bienestar nacional.

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