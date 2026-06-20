Compañeros de Cristiano Ronaldo dicen que ya no es figura de Portugal: "Es solo otro jugador"

El empate 1-1 de Portugal frente a la selección de República Democrática del Congo en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó preocupación en el entorno luso y abrió la polémica alrededor de su capitán, Cristiano Ronaldo.

Las críticas se intensificaron luego de las declaraciones del mediocampista João Neves, autor del único gol portugués en el encuentro, quien aseguró que el histórico delantero ya no ocupa un lugar diferente dentro del plantel.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, afirmó el futbolista del PSG durante una conferencia de prensa.

Las palabras de Neves generaron una fuerte reacción entre los seguidores de Ronaldo, quienes interpretaron sus declaraciones como una falta de respeto hacia el máximo referente de la selección portuguesa.

Sin embargo, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, salió en defensa de su capitán y respaldó plenamente su continuidad en el equipo. Tras el partido, fue consultado sobre la decisión de mantener a Ronaldo en cancha durante todo el encuentro y respondió de manera contundente.

“No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”, señaló el estratega.

Portugal buscará recuperar terreno en la fase de grupos cuando enfrente a Uzbekistán el próximo 23 de junio. Allí, Ronaldo tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con el gol y acallar las críticas que comenzaron a surgir tras el inesperado empate en su debut mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play