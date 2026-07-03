Argentina vs Cabo Verde: el posible once de Scaloni para el duelo de hoy

La selección de Argentina afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del torneo, en un encuentro programado para las 18:00 y lo pordrá disfrutar a través de las pantallas de Red Uno y sus plaformas digitales.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, actual campeón del mundo, buscará avanzar a la siguiente fase con un equipo que ya empieza a tomar forma en la previa del compromiso.

En el arco se mantendría Emiliano “Dibu” Martínez. La línea defensiva estaría conformada por Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, los nombres que aparecen en el posible once son Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada y Rodrigo De Paul, mientras que en la zona ofensiva se perfilarían Lautaro Martínez y Lionel Messi como principales referentes.

Argentina llega a esta instancia con la obligación de seguir avanzando en el certamen, mientras que Cabo Verde buscará dar la sorpresa ante uno de los máximos candidatos al título.

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