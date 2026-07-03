Luto en el fútbol palestino: Arquero murió cinco meses después de su boda y esperaba ser padre

El fútbol palestino está de luto tras confirmarse la muerte del arquero Saleem Al-Ashqar, de 32 años, en medio del conflicto que afecta a la Franja de Gaza. La noticia generó conmoción no solo por la pérdida del deportista, sino también porque se había casado hace apenas cinco meses y esperaba el nacimiento de su primer hijo junto a su esposa.

El fallecimiento fue dado a conocer por el Club Deportivo Palestino a través de un comunicado, en el que expresó sus condolencias y señaló que el guardameta del Khadamat Khan Younis perdió la vida por disparos atribuidos al ejército israelí. La institución también hizo un llamado a que se esclarezca el caso y pidió el fin de la violencia que golpea al pueblo palestino.

De acuerdo con información difundida por la Asociación Palestina de Fútbol y la agencia WAFA, Al-Ashqar murió el pasado 29 de junio en la localidad de Al-Qarara, ubicada al sur de Gaza, durante un tiroteo. En ese contexto, distintos medios palestinos lamentaron que, mientras la atención internacional se concentra en el Mundial 2026, los deportistas de la región continúan siendo víctimas del conflicto.

Versiones recogidas por medios locales señalan que el portero recibió los disparos cuando intentaba conseguir agua para su esposa, quien cursa un embarazo de su primer hijo. Ese hecho incrementó el impacto de la tragedia entre familiares, compañeros y aficionados.

A lo largo de su carrera, Saleem Al-Ashqar defendió los colores de los clubes Khadamat Khan Younis, Al-Aqsa y Al-Musaddar, todos pertenecientes a la Primera División Palestina. Además, AJ+ informó que era el único hijo varón de una familia integrada por siete hermanas, un dato que también ha conmovido a la comunidad deportiva tras conocerse su fallecimiento.

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