Cambio de último momento: México vs Inglaterra ya tiene nuevo horario

El esperado partido entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026, cambió de horario y ya genera expectativa entre los hinchas de toda la región.

El encuentro, que inicialmente estaba previsto para disputarse a las 18:00 en Ciudad de México, pasará a jugarse a las 12:00 del mediodía, hora mexicana. Para Bolivia, esto significa que el compromiso se verá desde las 14:00.

La modificación se da en medio de reportes sobre condiciones climáticas adversas y ajustes logísticos en la previa del compromiso que se disputará en el Estadio Azteca.

Así queda el horario para Bolivia

Con el nuevo horario, los hinchas bolivianos deberán tomar en cuenta que el partidazo entre mexicanos e ingleses ya no se jugará por la noche.

El duelo quedó fijado para este domingo 5 de julio a las 14:00, hora de Bolivia.

El cambio mueve completamente la agenda de los aficionados, que esperaban ver el compromiso en horario estelar, pero ahora deberán seguirlo durante la tarde.

Un duelo cargado de expectativa

México llega a este cruce como anfitrión y con el impulso de su gente, mientras Inglaterra buscará imponer su jerarquía en una llave que promete alta tensión desde el primer minuto.

El partido se encuentra en medio de debates, polémicas y decisiones de última hora, debido a la modificación del horario y el impacto que esto tendrá en la logística, la seguridad y la organización del evento.

Horarios del México vs Inglaterra

Estos son los horarios de referencia tras la modificación:

Bolivia, Chile, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: 14:00

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 13:00

México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 12:00

España: 20:00

El cambio pone al duelo en una franja más temprana, pero no baja la expectativa. México e Inglaterra se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

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