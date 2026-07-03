Egipto se impone en la lotería de los penales frente a Australia y clasifica a octavos de final

Los "Faraones" sellaron su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026 al vencer 4 a 2 desde los doce pasos, luego de un infartante empate 1 a 1 que persistió durante el tiempo reglamentario y la prórroga. La efectividad egipcia en la definición extrema terminó con el sueño de los Socceroos en estos dieciseisavos de final.

La selección de Egipto se clasificó este viernes para los octavos de final del Mundial 2026 en la tanda de penaltis frente a Australia y espera rival del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido:

El duelo entre australianos y egipcios enfrenta a dos equipos que avanzaron como segundos en los grupos D y G, respectivamente. El combinado dirigido por Tony Popovic buscará repetir una instancia que ya conoce, mientras que los de Hossam Hassan intentarán seguir ampliando la mejor actuación mundialista de su historia.

Australia comenzó su camino en este Mundial con una sólida victoria por 2-0 sobre Turquía. Luego cayó por el mismo marcador frente a Estados Unidos, pero cerró la fase de grupos con un empate sin goles ante Paraguay que le permitió avanzar.

Por su parte, Egipto llega invicto y con la confianza de haber firmado la mejor actuación de su historia en esta competencia. El combinado africano debutó con un valioso empate 1-1 frente a Bélgica, luego venció por 3-1 a Nueva Zelanda y cerró la primera fase con otra igualdad 1-1 ante Irán.

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