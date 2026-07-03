El emotivo regreso de Maxi Araújo: Su padre lo fue a buscar en un camión

El regreso de la selección de Uruguay tras su eliminación en el Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales, protagonizada por el futbolista Maximiliano Araújo.

El jugador, quien anotó ante Arabia Saudita durante el torneo, fue recibido en su país natal luego de la temprana despedida de la Celeste en la fase de grupos, donde finalizó con solo dos puntos en el Grupo H, por detrás de España y Cabo Verde, selecciones que avanzaron a la siguiente ronda.

A su llegada al aeropuerto, Araújo fue sorprendido por su padre, quien lo esperaba con un camión para trasladar sus pertenencias hasta su domicilio. La imagen del futbolista cargando sus maletas mientras las acomodaba en el vehículo llamó la atención de los presentes y no tardó en difundirse en plataformas digitales.

El video generó numerosas reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron la sencillez del momento y la cercanía familiar, convirtiendo la escena en uno de los contenidos virales del retorno de la selección uruguaya tras su participación en la Copa del Mundo.

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