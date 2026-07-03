Cristiano elogia a España y anticipa un duelo de alto voltaje: "Es candidata al título"

Cristiano Ronaldo ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío de Portugal. Luego de la victoria por 2-1 sobre Croacia, que aseguró el pase de los lusos a la siguiente ronda del torneo, el capitán portugués reconoció el poderío de España y anticipó un choque intenso entre dos selecciones que se conocen muy bien.

"Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora", afirmó el delantero de 41 años al término del encuentro.

Cristiano destacó que Portugal afrontará el compromiso con la máxima concentración y preparado para una eliminatoria de alto nivel.

"Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. En mi opinión, será un partido muy disputado y veremos qué sucede", señaló.

"Me siento bien físicamente"

El máximo referente de Portugal también fue consultado por su estado físico tras un partido de gran desgaste y transmitió tranquilidad.

"Me siento bien. Equilibrado físicamente", respondió, dejando claro que llega en buenas condiciones para el esperado duelo frente a la selección española.

Foto EFE.

El objetivo: ir paso a paso

Cristiano evitó adelantarse a posibles escenarios y reiteró que el objetivo del equipo es mantener la calma y avanzar ronda tras ronda.

"Nuestro objetivo era clasificar. Ahora toca pensar partido a partido y ver qué pasa", expresó.

Sobre el penal que convirtió para igualar el marcador frente a Croacia, el portugués reconoció que la presión siempre existe, aunque aseguró que nunca perdió la confianza.

"Nunca sentí miedo. Estar nervioso es normal, pero siempre pensé de forma positiva y confié en que las cosas saldrían bien", explicó.

Elogios para Luka Modric

Antes de finalizar la entrevista, Cristiano tuvo palabras de admiración para su excompañero en el Real Madrid, Luka Modric.

"Es una leyenda del fútbol. Compartimos muchos años juntos en el Real Madrid. Le deseo lo mejor y espero que siga jugando", concluyó.

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